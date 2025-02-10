Какие праздники отмечаются на этой неделе

Рассказываем, какие праздники отмечаются с 10 по 16 февраля в России и других странах.

10 февраля

День дипломатического работника.

День рождения утюга.

День памяти А. С. Пушкина.

День домового.

Ефремов день.

Всемирный день зернобобовых культур.

Международный день борьбы с эпилепсией.

День зонтика.

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11 февраля

Всемирный день больного.

Всемирный день безопасного интернета.

День рождения парохода.

Лаврентьев день.

Международный день женщин и девочек в науке.

День волшебных сказок на ночь.

12 февраля

Международный день брачных агентств.

Международный день науки и гуманизма.

День создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

Трехсвятие.

День безумного желудка.

Международный день детей-солдат.

День полиции общественной безопасности.

День прокладывания тропинок.

День репродуктивного здоровья.

13 февраля

Всемирный день радио.

Международный день шаурмы.

День рождения кинокамеры.

Международный день любви к себе.

Никита-Пожарник.

День родного языка и письменности в Якутии.

Международный день презерватива.

День подруг.

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14 февраля

День Святого Валентина (14 февраля, День всех влюбленных).

День компьютерщика.

Трифонов день.

Международный день дарения книг.

День распространения информации о врожденном пороке сердца.

День рождения французского языка.

День маленьких перевоплощений.

День колеса обозрения.

Международный день чудаков-одиночек.

День влюбленных в библиотеку.

15 февраля

Сретение Господне.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Международный день онкобольного ребенка.

День завязывания узелков на счастье.

Международный день операционной медицинской сестры.

Всемирный день бегемота.

День войск правительственной связи РФ.

16 февраля