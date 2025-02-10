Какие праздники отмечаются на этой неделе
Рассказываем, какие праздники отмечаются с 10 по 16 февраля в России и других странах.
10 февраля
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День дипломатического работника.
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День рождения утюга.
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День памяти А. С. Пушкина.
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День домового.
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Ефремов день.
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Всемирный день зернобобовых культур.
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Международный день борьбы с эпилепсией.
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День зонтика.
11 февраля
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Всемирный день больного.
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Всемирный день безопасного интернета.
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День рождения парохода.
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Лаврентьев день.
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Международный день женщин и девочек в науке.
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День волшебных сказок на ночь.
12 февраля
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Международный день брачных агентств.
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Международный день науки и гуманизма.
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День создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.
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Трехсвятие.
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День безумного желудка.
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Международный день детей-солдат.
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День полиции общественной безопасности.
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День прокладывания тропинок.
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День репродуктивного здоровья.
13 февраля
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Всемирный день радио.
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Международный день шаурмы.
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День рождения кинокамеры.
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Международный день любви к себе.
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Никита-Пожарник.
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День родного языка и письменности в Якутии.
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Международный день презерватива.
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День подруг.
14 февраля
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День Святого Валентина (14 февраля, День всех влюбленных).
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День компьютерщика.
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Трифонов день.
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Международный день дарения книг.
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День распространения информации о врожденном пороке сердца.
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День рождения французского языка.
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День маленьких перевоплощений.
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День колеса обозрения.
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Международный день чудаков-одиночек.
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День влюбленных в библиотеку.
15 февраля
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Сретение Господне.
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
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Международный день онкобольного ребенка.
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День завязывания узелков на счастье.
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Международный день операционной медицинской сестры.
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Всемирный день бегемота.
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День войск правительственной связи РФ.
16 февраля
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Починки.
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День валенок.
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День поиска запахов.
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День разведки ВМФ РФ.
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День инноваций.
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Международный день сорта винограда «Сира».
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День миндаля.
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День молодого избирателя.
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День свежего ананаса.