Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Праздники на этой неделе: какие, календарь
Хобби и развлечения

10 февраля 2025, 02:05

2 мин.

Какие праздники отмечаются на этой неделе

Мария Задорожная
Автор
День всех влюбленных
Фото skynesher, iStock

Рассказываем, какие праздники отмечаются с 10 по 16 февраля в России и других странах.

10 февраля

  • День дипломатического работника.

  • День рождения утюга.

  • День памяти А. С. Пушкина.

  • День домового.

  • Ефремов день.

  • Всемирный день зернобобовых культур.

  • Международный день борьбы с эпилепсией.

  • День зонтика.

День зонтика
Фото FTiare, iStock

  • Всемирный день больного.

  • Всемирный день безопасного интернета.

  • День рождения парохода.

  • Лаврентьев день.

  • Международный день женщин и девочек в науке.

  • День волшебных сказок на ночь.

Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и&nbsp;трейлеры.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

12 февраля

  • Международный день брачных агентств.

  • Международный день науки и гуманизма.

  • День создания подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы.

  • Трехсвятие.

  • День безумного желудка.

  • Международный день детей-солдат.

  • День полиции общественной безопасности.

  • День прокладывания тропинок.

  • День репродуктивного здоровья.

13 февраля

  • Всемирный день радио.

  • Международный день шаурмы.

  • День рождения кинокамеры.

  • Международный день любви к себе.

  • Никита-Пожарник.

  • День родного языка и письменности в Якутии.

  • Международный день презерватива.

  • День подруг.

День подруг
Фото Jasmina007, iStock

  • День Святого Валентина (14 февраля, День всех влюбленных).

  • День компьютерщика.

  • Трифонов день.

  • Международный день дарения книг.

  • День распространения информации о врожденном пороке сердца.

  • День рождения французского языка.

  • День маленьких перевоплощений.

  • День колеса обозрения.

  • Международный день чудаков-одиночек.

  • День влюбленных в библиотеку.

Что подарить на&nbsp;День святого Валентина: 15 оригинальных идей.Что подарить на День святого Валентина: 15 оригинальных идей

15 февраля

  • Сретение Господне.

  • День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

  • Международный день онкобольного ребенка.

  • День завязывания узелков на счастье.

  • Международный день операционной медицинской сестры.

  • Всемирный день бегемота.

  • День войск правительственной связи РФ.

16 февраля

  • Починки.

  • День валенок.

  • День поиска запахов.

  • День разведки ВМФ РФ.

  • День инноваций.

  • Международный день сорта винограда «Сира».

  • День миндаля.

  • День молодого избирателя.

  • День свежего ананаса.

Лунный календарь март 2025 года: благоприятные и&nbsp;неблагоприятные дни.Лунный календарь март 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Развлечения
Увлечения
Новости холдинга
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Что произошло за день 9 июня. Главное
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Читайте далее
11 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
Следующий материал
11 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире
Последние новости
9 июн 15:25
Фестиваль дрифта с гонщиком Кейичи Цучия собрал более 250 пилотов
9 июн 12:00
Турэксперт назвала лучшие маршруты для начинающих треккеров
8 июн 17:45
Алиса Лобанова, основатель бренда одежды, рассказала о роли экипировки для юных спортсменов
8 июн 15:25
Названы имена первых финалистов турнира «Шахматные звезды 2026»
4 июн 18:10
Тренер развеяла популярный миф о бане и сауне