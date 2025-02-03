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Праздники на этой неделе: какие, календарь
Хобби и развлечения

Сегодня, 02:05

2 мин.

Какие праздники отмечаются на этой неделе

Мария Задорожная
Автор
День золотистого ретривера
Фото Bogdan Malizkiy, iStock
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Рассказываем, какие праздники отмечаются с 3 по 9 февраля в России и других странах.

3 февраля

  • День семейного счастья.

  • Международный день нежности.

  • Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

  • День золотистого ретривера.

  • Максимов день.

  • День кормления птиц.

  • Международный день нежности.

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4 февраля

  • Всемирный день борьбы против рака.

  • Тимофеев день.

  • Праздник хорошего настроения.

  • День чудесных чудаков.

  • День рождения резиновых калош.

  • День неандертальца.

  • День домашнего супа.

  • День создания вакуума.

  • День фаршированных грибов.

День домашнего супа
Фото vgajic, iStock

5 февраля

  • Всемирный день Нутеллы.

  • День эрудита.

  • Агафий-полухлебник.

  • Великий день.

  • Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

  • День разукрашивания планов на будущее.

  • День шоколадного фондю.

  • День бабочки-монарх.

6 февраля

  • Международный день бармена.

  • Аксиньин день.

  • Всемирный день отказа от мобильного телефона.

  • Праздник мыслей.

  • День замороженного йогурта.

  • День ступенек и лестниц.

  • День витаминных напитков.

  • День палочек для еды.

7 февраля

  • День рождения огнетушителя.

  • День полетов на Луну.

  • День российского бизнес-образования.

  • Всероссийский день зимних видов спорта.

  • День отправки открыток друзьям.

  • День красной одежды.

8 февраля

  • День российской науки.

  • День военного топографа.

  • День риэлтора.

  • День нирваны.

  • День памяти юного героя-антифашиста.

  • День «Смейся и богатей».

  • День пирожных из черной патоки.

  • День подбрасывания монетки.

День российской науки
Фото AnnaStills, iStock

9 февраля

  • День работника гражданской авиации.

  • Международный день стоматолога.

  • День Аэрофлота.

  • День рождения волейбола.

  • Всемирный день брака.

  • Международный день пиццы.

  • День чтения в ванной.

  • День зубной боли.

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