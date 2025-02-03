Какие праздники отмечаются на этой неделе
Рассказываем, какие праздники отмечаются с 3 по 9 февраля в России и других странах.
3 февраля
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День семейного счастья.
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Международный день нежности.
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Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
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День золотистого ретривера.
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Максимов день.
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День кормления птиц.
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Международный день нежности.
4 февраля
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Всемирный день борьбы против рака.
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Тимофеев день.
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Праздник хорошего настроения.
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День чудесных чудаков.
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День рождения резиновых калош.
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День неандертальца.
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День домашнего супа.
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День создания вакуума.
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День фаршированных грибов.
5 февраля
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Всемирный день Нутеллы.
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День эрудита.
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Агафий-полухлебник.
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Великий день.
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Всероссийский день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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День разукрашивания планов на будущее.
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День шоколадного фондю.
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День бабочки-монарх.
6 февраля
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Международный день бармена.
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Аксиньин день.
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Всемирный день отказа от мобильного телефона.
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Праздник мыслей.
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День замороженного йогурта.
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День ступенек и лестниц.
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День витаминных напитков.
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День палочек для еды.
7 февраля
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День рождения огнетушителя.
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День полетов на Луну.
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День российского бизнес-образования.
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Всероссийский день зимних видов спорта.
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День отправки открыток друзьям.
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День красной одежды.
8 февраля
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День российской науки.
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День военного топографа.
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День риэлтора.
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День нирваны.
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День памяти юного героя-антифашиста.
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День «Смейся и богатей».
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День пирожных из черной патоки.
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День подбрасывания монетки.
9 февраля
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День работника гражданской авиации.
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Международный день стоматолога.
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День Аэрофлота.
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День рождения волейбола.
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Всемирный день брака.
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Международный день пиццы.
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День чтения в ванной.
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День зубной боли.