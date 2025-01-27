Какие праздники отмечаются на этой неделе
Рассказываем, какие праздники отмечаются с 27 января по 2 февраля в России и других странах.
27 января
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День танца со своей тенью.
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День снятия блокады Ленинграда.
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Международный день памяти жертв Холокоста.
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Нинин день.
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День шоколадного торта.
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День печати МВД РФ.
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День жизнелюба.
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День солнечного кофе.
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День комьюнити-менеджера.
28 января
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Международный день защиты персональных данных.
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День рождения дизельного двигателя.
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Всемирный день безработных.
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День высших специальных офицерских классов ВМФ РФ.
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Павлов день (День колдунов).
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День поп-арта.
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День благодарности разработчикам плагинов.
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День пробуждения внутреннего ребенка.
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День архива Военно-Морского Флота России.
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Международный день конструктора Лего.
29 января
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Китайский Новый год.
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День мобилизации против угрозы ядерной войны.
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День вольнодумцев.
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День неспешного заплетания кос.
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День необязательств.
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День скряги.
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День изобретения автомобиля.
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День кукурузных чипсов.
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День первооткрывателя.
30 января
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День деда Мороза и Снегурочки.
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День рождения киностудии «Мосфильм».
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Всемирный день принцессы Анастасии.
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День колокольного звона.
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День красных стрелочек, показывающих на юг.
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Школьный день ненасилия и мира.
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День круассана.
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Антон Перезимник.
31 января
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Международный день ювелира.
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День рождения русской водки.
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Афанасий Ломонос.
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День рисования солнца на снегу.
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День вдохновения сердца искусством.
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День дошкольного фитнеса.
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День коктейля «Бренди Александр».
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День горячего шоколада.
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День скотча.
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Международный день зебры.
1 февраля
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День пирога «Запеченная Аляска».
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День кейк-поп.
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День без политики.
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Международный день белого вина «Фурминт».
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Макарьев день.
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Международный день боди-арта.
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День заглядывания за спину.
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День Робинзона Крузо.
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День мороженого на завтрак.
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День лифтера (День работника лифтового хозяйства).
2 февраля
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День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
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День сурка.
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День ежа.
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Международный день трансформационных игр.
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День буквы Ы.
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День ездовых собак.
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Всемирный день гавайской гитары.
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Всемирный день водно-болотных угодий.
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День осведомленности о ревматоидном артрите.
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День картофельных шариков.
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День небесных блюд.