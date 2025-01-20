Какие праздники отмечаются на этой неделе
Рассказываем, какие праздники отмечаются с 20 по 26 января в России и других странах.
20 января
-
Грустный понедельник.
-
День прогулки на свежем воздухе.
-
Международный день принятия.
-
День сосулек.
-
День делопроизводительной службы МВД РФ.
-
День любителей сыра.
21 января
-
День инженерных войск РФ.
-
День аспиранта.
-
День признательности белкам.
-
День тихих шагов и незаметных взглядов.
-
День злакового батончика.
-
День бананового хлеба.
-
День алкогольной независимости.
-
Международный день объятий.
22 января
-
День рождения воздушной кукурузы.
-
День войск авиации противовоздушной обороны РФ.
-
День проветривания блокнотных записей.
-
День светлого пирожного.
-
День селфи в библиотеке.
-
День ответов на вопросы вашей кошки.
-
Праздник жизни.
-
Температурный праздник.
-
День святости человеческой жизни.
23 января
-
День ручного письма (День почерка).
-
День зеленого света.
-
День свекрови.
-
День сотрудников органов дознания МЧС России.
-
Григорий Летоуказатель.
-
Праздник слухов.
-
Международный день липкого ирисового пудинга.
-
Всемирный день пирога.
-
День травяного чая.
-
День несочетаемых цветов в одежде.
-
День идеального веса для женщин.
-
День измерения своей стопы.
24 января
-
Международный день эскимо.
-
День рождения баночного пива.
-
Федосеев день.
-
День государственного служащего (День чиновника).
-
Международный день женского спорта.
-
День белого зайца.
-
День осведомленности о синдроме Мебиуса.
-
День лобстера «Термидор».
-
Всемирный день смеха от живота.
-
День примерки морозного кружева.
-
День арахисового масла.
-
День комплиментов.
-
День памяти жертв политических репрессий казачества.
-
Международный день образования.
25 января
-
Татьянин день (День студента).
-
День рождения МГУ.
-
День штурмана военно-морского флота РФ.
-
День Генерального штаба ВС РФ.
-
День счастливых снеговиков.
-
День ирландского кофе.
-
День противоположности.
26 января
-
Международный день таможенника.
-
Международный день БЕЗ интернета.
-
Ермилов день.
-
День зеленого сока.
-
Всемирный день помощи больным проказой.
-
День случайных направлений.
-
День карамельных конфет с арахисом.
-
День Австралии.
-
День супругов.
-
Всемирный день экологического образования.