Какие праздники отмечаются на этой неделе

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Рассказываем, какие праздники отмечаются с 20 по 26 января в России и других странах.

20 января

Грустный понедельник.

День прогулки на свежем воздухе.

Международный день принятия.

День сосулек.

День делопроизводительной службы МВД РФ.

День любителей сыра.

21 января

День инженерных войск РФ.

День аспиранта.

День признательности белкам.

День тихих шагов и незаметных взглядов.

День злакового батончика.

День бананового хлеба.

День алкогольной независимости.

Международный день объятий.

Фото vadimguzhva, iStock

22 января

День рождения воздушной кукурузы.

День войск авиации противовоздушной обороны РФ.

День проветривания блокнотных записей.

День светлого пирожного.

День селфи в библиотеке.

День ответов на вопросы вашей кошки.

Праздник жизни.

Температурный праздник.

День святости человеческой жизни.

23 января

День ручного письма (День почерка).

День зеленого света.

День свекрови.

День сотрудников органов дознания МЧС России.

Григорий Летоуказатель.

Праздник слухов.

Международный день липкого ирисового пудинга.

Всемирный день пирога.

День травяного чая.

День несочетаемых цветов в одежде.

День идеального веса для женщин.

День измерения своей стопы.

24 января

Международный день эскимо.

День рождения баночного пива.

Федосеев день.

День государственного служащего (День чиновника).

Международный день женского спорта.

День белого зайца.

День осведомленности о синдроме Мебиуса.

День лобстера «Термидор».

Всемирный день смеха от живота.

День примерки морозного кружева.

День арахисового масла.

День комплиментов.

День памяти жертв политических репрессий казачества.

Международный день образования.

Фото skynesher, iStock

25 января

Татьянин день (День студента).

День рождения МГУ.

День штурмана военно-морского флота РФ.

День Генерального штаба ВС РФ.

День счастливых снеговиков.

День ирландского кофе.

День противоположности.

26 января