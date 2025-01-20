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Праздники на этой неделе: какие, календарь
Хобби и развлечения

Сегодня, 02:05

2 мин.

Какие праздники отмечаются на этой неделе

Мария Задорожная
Автор
День МГУ
Фото rusm, iStock
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Рассказываем, какие праздники отмечаются с 20 по 26 января в России и других странах.

20 января

  • Грустный понедельник.

  • День прогулки на свежем воздухе.

  • Международный день принятия.

  • День сосулек.

  • День делопроизводительной службы МВД РФ.

  • День любителей сыра.

21 января

  • День инженерных войск РФ.

  • День аспиранта.

  • День признательности белкам.

  • День тихих шагов и незаметных взглядов.

  • День злакового батончика.

  • День бананового хлеба.

  • День алкогольной независимости.

  • Международный день объятий.

Мама и дочь обнимаются
Фото vadimguzhva, iStock

22 января

  • День рождения воздушной кукурузы.

  • День войск авиации противовоздушной обороны РФ.

  • День проветривания блокнотных записей.

  • День светлого пирожного.

  • День селфи в библиотеке.

  • День ответов на вопросы вашей кошки.

  • Праздник жизни.

  • Температурный праздник.

  • День святости человеческой жизни.

23 января

  • День ручного письма (День почерка).

  • День зеленого света.

  • День свекрови.

  • День сотрудников органов дознания МЧС России.

  • Григорий Летоуказатель.

  • Праздник слухов.

  • Международный день липкого ирисового пудинга.

  • Всемирный день пирога.

  • День травяного чая.

  • День несочетаемых цветов в одежде.

  • День идеального веса для женщин.

  • День измерения своей стопы.

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24 января

  • Международный день эскимо.

  • День рождения баночного пива.

  • Федосеев день.

  • День государственного служащего (День чиновника).

  • Международный день женского спорта.

  • День белого зайца.

  • День осведомленности о синдроме Мебиуса.

  • День лобстера «Термидор».

  • Всемирный день смеха от живота.

  • День примерки морозного кружева.

  • День арахисового масла.

  • День комплиментов.

  • День памяти жертв политических репрессий казачества.

  • Международный день образования.

Студенты на парах
Фото skynesher, iStock

25 января

  • Татьянин день (День студента).

  • День рождения МГУ.

  • День штурмана военно-морского флота РФ.

  • День Генерального штаба ВС РФ.

  • День счастливых снеговиков.

  • День ирландского кофе.

  • День противоположности.

26 января

  • Международный день таможенника.

  • Международный день БЕЗ интернета.

  • Ермилов день.

  • День зеленого сока.

  • Всемирный день помощи больным проказой.

  • День случайных направлений.

  • День карамельных конфет с арахисом.

  • День Австралии.

  • День супругов.

  • Всемирный день экологического образования.

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