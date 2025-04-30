Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Полина Гагарина, Сергей Лазарев, JONY и другие артисты выступят на VK Fest 2025
Хобби и развлечения

30 апреля, 17:25

1 мин.

Полина Гагарина, Сергей Лазарев, JONY и другие артисты выступят на VK Fest 2025

Мария Задорожная
Автор
VK Fest 2025
Фото VK Fest, соцсети

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Найк Борзов, Сироткин, Дора и Betsy исполнят лучшие треки на фестивале VK Fest 2025. Также зрителей ждет выступление особого «несекретного» гостя и других артистов, имена которых назовут позже.

Известно, что фестиваль стартует в Челябинске 14 июня. Здесь состав артистов дополнили местные ребята из рэп-группы TGK (Триагрутрика). К лайнапу в Сочи 21 июня присоединятся Найк Борзов, JONY и Betsy. А в Казани 29 июня, помимо других исполнителей, выступит Элвин Грей.

В Санкт-Петербурге 5 июля на сцену выйдут Сергей Лазарев и Полина Гагарина, ICEGERGERT и DK, uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich. 6 июля исполнят хиты ST, CAPTOWN и Дора, Beautiful Boys и другие.

19 июля в Москве будут свои хедлайнеры — Сергей Лазарев и Полина Гагарина, POLINA CHILI, Егор Сесарев, мартин, Armich и забей, лерочка и другие. 20 июля зрители увидят Markula, Сироткина, LIL KRYSTALLL, ST и CAPTOWN, Leroo, Baby Cute и пр.

«В этом году VK Fest собрал мощный лайнап. На фестивале выступит множество самых любимых звезд: популярнейшие и нишевые музыканты, а также исполнители самых вирусных треков и талантливые фрешмены. Сюрпризы тоже будут. Уверена, зрители останутся в восторге», — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Состав артистов, спикеров лектория, инфлюенсеров, музыкантов и площадок будут пополняться.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Развлечения
Новости холдинга
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Латвия может лишиться этапов Кубка мира из-за невыдачи виз спортсменам из России
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Читайте далее
1 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
Следующий материал
1 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18:35
Психолог рассказала, как пережить неудачу на работе
12:05
Что посмотреть на Филиппинах и на какой остров лучше ехать
8 ноя 16:15
Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту
7 ноя 16:15
Российских туристов предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне
6 ноя 16:15
Туристам грозят новые штрафы в Таиланде