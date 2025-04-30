Полина Гагарина, Сергей Лазарев, JONY и другие артисты выступят на VK Fest 2025

Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Найк Борзов, Сироткин, Дора и Betsy исполнят лучшие треки на фестивале VK Fest 2025. Также зрителей ждет выступление особого «несекретного» гостя и других артистов, имена которых назовут позже.

Известно, что фестиваль стартует в Челябинске 14 июня. Здесь состав артистов дополнили местные ребята из рэп-группы TGK (Триагрутрика). К лайнапу в Сочи 21 июня присоединятся Найк Борзов, JONY и Betsy. А в Казани 29 июня, помимо других исполнителей, выступит Элвин Грей.

В Санкт-Петербурге 5 июля на сцену выйдут Сергей Лазарев и Полина Гагарина, ICEGERGERT и DK, uncle pecos, Егор Сесарев, J. ROUH, AYKA и Armich. 6 июля исполнят хиты ST, CAPTOWN и Дора, Beautiful Boys и другие.

19 июля в Москве будут свои хедлайнеры — Сергей Лазарев и Полина Гагарина, POLINA CHILI, Егор Сесарев, мартин, Armich и забей, лерочка и другие. 20 июля зрители увидят Markula, Сироткина, LIL KRYSTALLL, ST и CAPTOWN, Leroo, Baby Cute и пр.

«В этом году VK Fest собрал мощный лайнап. На фестивале выступит множество самых любимых звезд: популярнейшие и нишевые музыканты, а также исполнители самых вирусных треков и талантливые фрешмены. Сюрпризы тоже будут. Уверена, зрители останутся в восторге», — сказала руководитель VK Fest Зоя Новикова.

Состав артистов, спикеров лектория, инфлюенсеров, музыкантов и площадок будут пополняться.