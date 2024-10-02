Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Перелеты в Дубай: сколько теперь по времени нужно будет лететь из Москвы
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:45

1 мин.

Россиян предупредили о новых сложностях при перелетах в Дубай

Мария Задорожная
Автор
Самолет летит
Фото Sitikka, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Время полета из Москвы в Дубай возрастет на 2,5 часа и займет 8 часов вместо привычных 5,5. Продолжительность авиарейсов из России в ОАЭ увеличится из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Также источник приводит слова пресс-службы «Уральских авиалиний», согласно которым рейсы из Москвы и Екатеринбурга будут проводиться по обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. При этом во время авиарейса «Москва — Дубай — Москва» потребуется посадка для дозаправки, предварительно в Душанбе.

7 самых необычных дворов-колодцев Санкт-Петербурга. 7 самых необычных дворов-колодцев Санкт-Петербурга
Путешествия
Новости холдинга
В Подмосковье нашли тело экс-министра энергетики ЛНР Завизенова
«Пари НН» проиграл ЦСКА и лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Доннарумма пропустил два гола от «Арсенала» в матче Лиги чемпионов
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА

Olimpbet awards

Последние новости
01:05
Кто родился 2 октября: список известных личностей
00:05
2 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
1 окт 14:35
В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя
1 окт 01:05
Кто родился 1 октября: список известных личностей
1 окт 00:05
1 октября: какой сегодня праздник в России и в мире