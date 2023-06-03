Парикмахер объяснила, как ухаживать за детскими волосами

Парикмахер-стилист, основатель студии красоты Любовь Варижук рассказала «СЭ», как ухаживать за детскими волосами. «Здоровье и красота волос ребенка требуют особого внимания. Правильный уход поможет сохранить их сияние и мягкость», — пояснила специалист.

По словам Любови Варижук, начинать ухаживать за волосами ребенка нужно с регулярного мытья два-три раза в неделю с мягким детским шампунем. «Выбирайте шампуни, которые не содержат сильных химических веществ и агрессивных моющих компонентов. Они должны быть мягкими и безопасными для детской кожи головы», — предупредила парикмахер.

Расчесывать волосы нужно «широкозубой» расческой или гребнем с мягкими зубцами. «Начинайте с кончиков и постепенно двигайтесь вверх к корням. Будьте осторожны — не тяните волосы, чтобы не повредить их», — подчеркнула Любовь Варижук.

Использовать фены, утюжки или плойки на волосах ребенка нежелательно, лучше такие процедуры ограничить. При использовании подобных приборов обязательно устанавливается низкая температура

Лета, особенно во время пребывания на солнце, Любовь Варижук порекомендовала защищать волосы ребенка от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. «Оденьте шляпу или используйте специальный спрей с защитным фактором для волос. Это поможет предотвратить их повреждение и сухость кожи головы», — отметила эксперт.

Стоит помнить, что каждый ребенок уникален, как и его волосы. Они могут требовать индивидуального подхода. «Обратите внимание на особенности волос вашего ребенка, их текстуру и состояние — адаптируйте уход соответствующим образом», — заключила Любовь Варижук.

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