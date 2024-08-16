Параатлет Ярослав Святославский финишировал в ультратриатлоне «ИМПУЛЬС»

15 августа параатлет Ярослав Святославский завершил первый в России одиночный ультратриатлон «ИМПУЛЬС». За шесть дней спортсмен преодолел маршрут длиной 487,3 км, который состоял из трех этапов: водного, велоэтапа и бегового. Водный этап подразумевал 2,6-километровый заплыв в акватории Черного моря, велоэтап — 344,7 км на велосипеде с ручным приводом, а беговой — 140 км на беговой коляске.

Изначально планировалось, что параатлет преодолеет 845 км, но за день до старта Ярослав отравился, а при прохождении маршрута получил интоксикацию выхлопными газами. Поэтому врачи Центра спортивной медицины ФМБА России были вынуждены корректировать километраж. Однако спортсмен не сдался, продолжил ставить рекорды и делать то, что раньше никто не делал.

«Горный серпантин и температура воздуха +38 — не самые типичные условия для такого рода спортивных мероприятий. Мне было очень тяжело, но меня мотивировала мысль о том, что скоро я смогу воплотить свою мечту о создании Фонда поддержки научных исследований травм спинного мозга и нейротехнологий в реальность. И ультратриатлон помог мне найти единомышленников, которые меня поддерживали и продолжают поддерживать», — отметил Ярослав.

Мероприятие проходило при поддержке Министерства спорта России и Росмолодежи. Генеральным партнером ультратриатлона выступила компания «Моторика», а официальными партнерами стали СКК «Мрия», Фонд «Защитники Отечества», ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Инновационный центр «Сколково», Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» и др.