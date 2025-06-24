Стиль жизни
Организатор пространства рассказала, как правильно разобрать гардероб
24 июня, 19:25

Организатор пространства рассказала, как правильно разобрать гардероб

Мария Задорожная
Девушка убирается в шкафу
Фото Kostikova, iStock

Организатор пространства Елена Баронис эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как правильно организовать порядок в шкафу. По ее словам, для начала следует подготовиться, а именно запланировать время. Ведь на разбор даже небольшого шкафа может уйти 6-8 часов в зависимости от количества одежды. Еще следует подготовить свободную поверхность для сортировки вещей. Например, кровать или диван.

«Вам потребуются коробки или пакеты. Подпишите их: продать, отдать и выбросить. В процессе разбора сразу сортируйте вещи», — сказала эксперт.

Далее уже можно перейти к основной части:

  1. Достать всю одежду и собрать ее в одном месте, чтобы увидеть реальное количество вещей.

  2. Разделить все на категории: платья, брюки, топы и т.д.

  3. Расхламить каждую категорию. Акцент сделать на том, что хочется оставить.

  4. Найти каждой вещи свое место. В зоне быстрого доступа оставить то, что носится сейчас. Несезонные вещи убрать на хранение на верхние полки. Для этого лучше использовать закрытые короба.

«Чтобы порядок держался дольше, расхламляйте шкаф несколько раз в год. Удобнее всего это делать при смене сезонов. Соблюдайте правило «вход-выход». Купили новую вещь — избавляемся от старой. Попробуйте применить эти советы и увидите положительные изменения в жизни», — подытожила Баронис.

