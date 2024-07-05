Опубликована программа и лайнап VK Fest в Москве
13 и 14 июля впервые в «Лужниках» состоится VK Fest. Гостей фестиваля ждут сотни звезд, модных инфлюенсеров и спикеров, неожиданные дуэты, сюрпризы и много спорта.
13 июля на Синюю сцену выйдут Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai и другие артисты. На Белой сцене появятся Три дня дождя, OBLADAET, тринадцать карат, SODA LUV и пр. На Фиолетовой сцене свои хиты исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, «Обстоятельства», EIGHTEEN, Миша Хорев и др.
14 июля на Синей сцене выступит специальный гость, имя которого до сих пор засекречено. Также на этой сцене свои треки исполнят Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA.
Кроме того, гостей ждет шоу VK Мегамикс, где выступят артисты и группы 1990-х и 2000-х годов: Шура, «Отпетые мошенники», «На-На», Доминик Джокер, «Рок-Острова», Никита, Антоха MC с трибьютом Михея, Вадим Самойлов «Агата Кристи».
На Белую сцену выйдут Ноггано, 25/17, WildWays, Jane Air, Loc-Dog, THE DAWLESS + KACCETA, масло черного тмина, 10AGE и др.
Посетители VK Fest смогут принять участие в активностях локаций «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и на партнерских площадках.
Так в зоне «Спорт» ФК «Локомотив» представит выставку наград из музея клуба, гости смогут поиграть в настольный футбол, поучаствовать в розыгрыше подарков. Также на площадке пройдет фан-встреча с действующими футболистами клуба.
Кроме того, фанаты другого футбольного клуба «Спартак-Москва» смогут посетить автограф-сессию и караоке-вечер со знаменитыми футболистами. Автограф-сессию проведет и ХК «Спартак». А ФК «Торпедо Москва» предложит гостям фестиваля пройти челленджи от футболистов и тренеров, поиграть в кикер и поучаствовать в розыгрыше подарков.
В бренд-зоне чемпионата КХЛ зрители смогут увидеть Кубок Гагарина, сделать с ним фото и получить автографы от звездных игроков Спартака, Металлурга, ЦСКА и Динамо. Сопровождать мероприятие будет диджей-сет. ПФК ЦСКА проведет мастер-класс по футболу и фан-встречу с вратарем Игорем Акинфеевым.
Кроме того, участники фестиваля смогут попробовать свои силы в гонках на тренажерах, имитирующих академическую и байдарочную греблю, принять участие в танцевальном баттле. А Всероссийская федерация волейбола познакомит зрителей с новыми видами спорта — текволи и перекрестным волейболом. Федерация бокса России организует серию мастер-классов от знаменитых боксеров.
Любители бега смогут принять участие в квесте на скорость, а фанаты активного спорта посетить занятия по зумбе. Для поклонников экстремальных ощущений подготовят полосу препятствий от «Лиги Героев». В рамках фестиваля также пройдут турниры по шахматам среди взрослых и детей.
Кроме того, все гости VK Fest смогут сыграть в гольф, увидеть шоу фристайлеров, посетить мастер-класс по хоббихорсингу, растяжке, функциональной йоге и многое другое.