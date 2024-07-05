Опубликована программа и лайнап VK Fest в Москве

13 и 14 июля впервые в «Лужниках» состоится VK Fest. Гостей фестиваля ждут сотни звезд, модных инфлюенсеров и спикеров, неожиданные дуэты, сюрпризы и много спорта.

13 июля на Синюю сцену выйдут Баста, Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, HammAli & Navai и другие артисты. На Белой сцене появятся Три дня дождя, OBLADAET, тринадцать карат, SODA LUV и пр. На Фиолетовой сцене свои хиты исполнят SATI ETHNICA, JANAGA, Минаева, «Обстоятельства», EIGHTEEN, Миша Хорев и др.

Фото Соцсети

14 июля на Синей сцене выступит специальный гость, имя которого до сих пор засекречено. Также на этой сцене свои треки исполнят Тимати, Мари Краймбрери, Dabro, XOLIDAYBOY, Ева Польна, «Моя Мишель» и INSTASAMKA.

Кроме того, гостей ждет шоу VK Мегамикс, где выступят артисты и группы 1990-х и 2000-х годов: Шура, «Отпетые мошенники», «На-На», Доминик Джокер, «Рок-Острова», Никита, Антоха MC с трибьютом Михея, Вадим Самойлов «Агата Кристи».

На Белую сцену выйдут Ноггано, 25/17, WildWays, Jane Air, Loc-Dog, THE DAWLESS + KACCETA, масло черного тмина, 10AGE и др.

Посетители VK Fest смогут принять участие в активностях локаций «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Косплей» и на партнерских площадках.

Так в зоне «Спорт» ФК «Локомотив» представит выставку наград из музея клуба, гости смогут поиграть в настольный футбол, поучаствовать в розыгрыше подарков. Также на площадке пройдет фан-встреча с действующими футболистами клуба.

Кроме того, фанаты другого футбольного клуба «Спартак-Москва» смогут посетить автограф-сессию и караоке-вечер со знаменитыми футболистами. Автограф-сессию проведет и ХК «Спартак». А ФК «Торпедо Москва» предложит гостям фестиваля пройти челленджи от футболистов и тренеров, поиграть в кикер и поучаствовать в розыгрыше подарков.

В бренд-зоне чемпионата КХЛ зрители смогут увидеть Кубок Гагарина, сделать с ним фото и получить автографы от звездных игроков Спартака, Металлурга, ЦСКА и Динамо. Сопровождать мероприятие будет диджей-сет. ПФК ЦСКА проведет мастер-класс по футболу и фан-встречу с вратарем Игорем Акинфеевым.

Кроме того, участники фестиваля смогут попробовать свои силы в гонках на тренажерах, имитирующих академическую и байдарочную греблю, принять участие в танцевальном баттле. А Всероссийская федерация волейбола познакомит зрителей с новыми видами спорта — текволи и перекрестным волейболом. Федерация бокса России организует серию мастер-классов от знаменитых боксеров.

Любители бега смогут принять участие в квесте на скорость, а фанаты активного спорта посетить занятия по зумбе. Для поклонников экстремальных ощущений подготовят полосу препятствий от «Лиги Героев». В рамках фестиваля также пройдут турниры по шахматам среди взрослых и детей.

Кроме того, все гости VK Fest смогут сыграть в гольф, увидеть шоу фристайлеров, посетить мастер-класс по хоббихорсингу, растяжке, функциональной йоге и многое другое.