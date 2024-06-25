Опубликована программа и лайнап на VK Fest в Санкт-Петербурге

29 и 30 июня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится один из самых масштабных городских open-air в России — VK Fest. В программе фестиваля — выступления популярных артистов, встречи с блогерами, лекторий, паблик-токи, спортивные турниры, развлечения для детей, технологические новинки, выставка авто. Также зрителей ждут интерактивные площадки, игры, мастер-классы и фуд-корт.

Гостям фестиваля будут предложены локации «Технологии», «Видеоигры», «Семья», «Драйв», «Творчество», «Развлечения», «Спорт», «Благотворительность», «Косплей» и партнерские площадки.

В первый день фестиваля, 29 июня, на Синей сцене свои хиты исполнят Баста, Дима Билан, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута и другие.

30 июня на Синей сцене выступят ЗВЕРИ, HammAli & Navai, MACAN, CREAM SODA, Найк Борзов, L'ONE, Клава Коа, Dabro и INSTASAMKA и другие.

Фото Соцсети

В зоне «Спорт» будет множество площадок с активностями на любой вкус.

Здесь расположится площадка хоккейного клуба СКА, где можно будет познакомиться с талисманом команды, поучаствовать в конкурсах, сделать фото с кубком и многое другое.

Также для гостей фестиваля будет организован танцевальный баттл для всех возрастов.

Любители экстремального спорта смогут попробовать свои силы на полосе препятствий от «Лиги Героев».

Кроме того, гостей ждут тренировки на одноместных яхтах, арт-стенд по скалолазанию, обучение игре в пляжный регби. А почувствовать себя настоящим боксером на ринге поможет Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга.

Все желающие смогут познакомиться с уличным футболом панна, а любители киберспорта опробовать VR-направления Fruit Ninja, Beat Saber, Pistol Whip VR и другие.

Черлидеры из Федерации черлидинга Санкт-Петербурга порадуют гостей танцами, поддержками и акробатическими трюками. Также пройдут мастер-классы по подтягиваниям и тяжелой атлетике, будут организованы и прогулки на сапах по Финскому заливу.

В рамках фестиваля пройдет турнир по баскетболу 3 на 3 среди мужских студенческих команд и ежегодный турнир по пляжному волейболу. Зрители смогут понаблюдать за соревнованиями и отдохнуть на пляже под танцевальную музыку.

30 июня зрители смогут насладиться трюками на джамперах в зоне экстрим-парка и посетить три большие экстремальные шоу-зоны VK Fest: «Экстрим-парк», «Скейт-плаза» и «Памп-трек». На площадке пройдут соревнования по BMX, скейтборду и самокату, мастер-классы, автограф-сессии и выступления лучших райдеров России. Кроме того, гостям фестиваля предложат попробовать свои силы в гольфе на дорожках VK Fest.