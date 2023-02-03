Опрос показал, что почти каждый второй россиянин не против уйти в декрет вместо жены

Результаты опроса, проведенного порталом Super Job, показали, что 23% современных мужчин в России не против отправиться в декрет вместо супруги. За последний год такой возможностью воспользовались сотрудники каждой шестой российской компании. «Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи», — ответил один из участников опроса. «Я уже уходил в отпуск до трех лет вместо жены. Только человек с глубоким чувством юмора дал определение этому действу как отпуск. Никакой это не отпуск по уходу за ребенком. Это сущая каторга по уходу за ребенком», — резюмировал другой.

Однако 34% опрошенных идти в отпуск по уходу за ребенком категорически отказались. Еще 23% респондентов заявили, что вряд ли согласятся на такую ситуацию, пояснив свой отказ традиционным семейным укладом и приоритетом финансового вопроса.