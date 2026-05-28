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Объявлена новая беговая столица России
Хобби и развлечения

28 мая, 20:35

1 мин.

Объявлена новая беговая столица России

Кристина Гергис
Автор
ЗаБег.РФ
Фото Пресс-служба «ЗаБег.РФ»

По итогам прошедшего 23 мая полумарафона «ЗаБег.РФ» Санкт-Петербург в третий раз признан Беговой столицей России. На втором месте расположился Магадан, на третьем — Москва. Показатель высчитывался, исходя из средней дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношения количества участников события к населению и средней скорости бега.

«Искренне поздравляю Санкт-Петербург, каждого атлета, волонтера, пейсмейкера и амбассадора, которые своими усилиями 23 мая сохранили этот почетный титул за Северной столицей России!» — сказала руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» /One Run Ксения Шойгу.

Санкт-Петербург, на правах Беговой столицы, получит на хранение переходящий Кубок, на котором выгравированы победители прежних лет, начиная с 2017 года. Награда будет вновь передана городу на Петербургском международном экономическом форуме с участием Министра спорта России Михаила Дегтярева и руководителя «Лиги Героев» Ксении Шойгу.

В этом году «ЗаБег.РФ» проходил во всех регионах России и еще в 38 странах под названием One Run. Всего полумарафон объединил более 250 000 бегунов, а его участники на выбор преодолевали одну из дистанций: 1, 5, 10 и 21,1 км.

Ранее беговой столицей дважды становилась Казань — в 2017 и 2018 года, в 2019 ею стал Владивосток, в 2020 и 2022 — Нижний Новгород, в 2021 и 2025 г. — Санкт-Петербург, в 2023 — Липецк, а в 2024 — Магадан.

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