Нейросеть попыталась понять и нарисовать русские пословицы

Как сообщает сайт KP.RU, нейросеть попыталась поэкпериментировать и визуализировать известные пословицы и поговорки. Картинки получились красочные, замысловатые, а моментами даже пугающие. Возможно, сказался языковой барьер: нейросеть создана американцами, и все русские фразы сначала переводились программой на английский, а затем ею же интерпретировались.

К примеру, в поговорке «Береги платье снову, а честь смолоду!»,программа не желала понимать разницу между «снова» и «снову». Но результат впечатляет нотками романтики и легкой грусти — возможно, искусственный интеллект действительно уловил суть.

Фото Наиль Валиулин, KP.RU

Пословицу «Гусь свинье не товарищ», нейросеть приняла практически дословно и, чтобы исправить «несправедливость» одарила веселого поросенка накладным клювом.

Наиль Валиулин, KP.RU

В визуальной интерпретации поговорки: «Работа дураков любит», предстал чудаковатый простачок. А сотрудники KP.RU признали в нем сходство с Джимом Керри.

Наиль Валиулин, KP.RU

Но самый жуткий и карикатурный вариант обрела поговорка: «У страха глаза велики». Практически афиша для хоррора.