Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 12:30

Нейросеть попыталась понять и нарисовать русские пословицы

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU
1/4

Как сообщает сайт KP.RU, нейросеть попыталась поэкпериментировать и визуализировать известные пословицы и поговорки. Картинки получились красочные, замысловатые, а моментами даже пугающие. Возможно, сказался языковой барьер: нейросеть создана американцами, и все русские фразы сначала переводились программой на английский, а затем ею же интерпретировались.

К примеру, в поговорке «Береги платье снову, а честь смолоду!»,программа не желала понимать разницу между «снова» и «снову». Но результат впечатляет нотками романтики и легкой грусти — возможно, искусственный интеллект действительно уловил суть.

Нейросеть нарисовала пословицы и поговорки. Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU

Пословицу «Гусь свинье не товарищ», нейросеть приняла практически дословно и, чтобы исправить «несправедливость» одарила веселого поросенка накладным клювом.

Нейросеть нарисовала пословицы и поговорки. Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Наиль Валиулин, KP.RU

В визуальной интерпретации поговорки: «Работа дураков любит», предстал чудаковатый простачок. А сотрудники KP.RU признали в нем сходство с Джимом Керри.

Нейросеть нарисовала пословицы и поговорки. Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Наиль Валиулин, KP.RU

Но самый жуткий и карикатурный вариант обрела поговорка: «У страха глаза велики». Практически афиша для хоррора.

Нейросеть нарисовала пословицы и поговорки. Фото Наиль Валиулин, KP.RU
Фото Наиль Валиулин, KP.RU

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

2
0
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара» Ольга Когут
Nour News: Иран может поменять позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке
В Узбекистане участники протестных акций в Нукусе получили до 16 лет тюрьмы
ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт объяснил, почему февраль — самое время для отдыха в Таиланде
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости