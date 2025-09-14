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Невролог объяснила, как нейросети влияют на память школьников
Хобби и развлечения

14 сентября 2025, 15:30

1 мин.

Невролог объяснила, как нейросети влияют на память школьников

Мария Задорожная
Автор
Мальчик с телефоном
Фото BrianAJackson, iStock

В беседе с kp.ru директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Батышева рассказала, как цифровые технологии влияют на память школьников. По ее словам, мозг учащихся перегружается, что негативно сказывается на когнитивных функциях. Многие дети начинают мыслить по шаблону «копировать — вставить».

«Голосовой помощник ответит на все вопросы, а значит ребенку не нужно запоминать информацию надолго и страдает долгосрочная память. Мозг обедняется. У современного человека мозг ориентирован на непрерывное частичное внимание. Поэтому человеку сложно сосредоточиться», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что родители стали чаще обращаться к неврологам с жалобами на бессонницу, тревогу и головные боли у детей. Батышева добавила, что причина этого связана с нарушением у ребенка способности принимать взвешенные решения из-за «аналитического паралича». Это явление, когда память человека переполнения различными деталями, но но не может сложить единой картины.

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