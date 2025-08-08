Названы заменившие Европу и США по турпотоку в Россию страны

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила список стран, которые заменили Европу и США в качестве основных источников туристического потока в Россию. Информация опубликована на официальном сайте Ассоциации.

На первом месте по числу прибывших туристов оказался Китай — в первом полугодии 2025 года Россию посетили 317,8 тысячи человек. Второе место заняла Турция с 30,8 тысячи туристов, а замыкает тройку Туркмения (26,5 тысячи гостей).

Также в топ-6 вошли Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые ранее не входили даже в двадцатку основных стран-источников туристов. В АТОР указали, что раньше основными поставщиками туристов в Россию были европейские страны и США, однако в настоящее время туроператоры принимают лишь единичные заявки из некоторых европейских государств.

Согласно данным Пограничной службы ФСБ, на которые ссылается источник, всего с января по июнь 2025 года Россию посетили 629 тысяч иностранных туристов, что на 7,6 процента больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Тем не менее уровень туристической активности все еще значительно ниже, чем в 2019 году, отметили в АТОР.