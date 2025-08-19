Названы топ-5 популярных у россиян направлений на ноябрьские выходные

Питер возглавил рейтинг самых востребованных направлений у россиян для поездок на ноябрьские праздники. За год интерес к городу вырос в три раза, и сейчас местные отели приняли 20,7% заказов. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса для путешествий.

Если говорить о самых популярных направлениях внутри страны на период с 1 по 4 ноября, то второе место занимает Москва с долей 17,2% - интерес к столице вырос примерно на треть. В то же время спрос на ноябрьский отдых в Адлере и в Сочи несколько снизился: 8% и 5,7% соответственно, что означает, что в этом году туристов в этих местах окажется на 18% и 25% меньше.

В пятерку лидеров вошли также Калининград (4,6%), чье положение за год почти не изменилось. В числе привычных популярных маршрутов остаются Мурманск (3,9%), Волгоград (2,6%), Сургут (2,4%), Псков (2,0%) и Нижний Новгород (1,9%). Средняя стоимость ночевки остается на уровне не выше 8,1 тысячи рублей — чаще всего россияне выбирают четырехзвездочные отели, на которые приходится около 38% всех броней.