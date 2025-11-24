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Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году
Хобби и развлечения

24 ноября 2025, 20:00

2 мин.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Мария Задорожная
Автор
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Фото Kwangmoozaa, iStock

В 2026 году наиболее выгодными с финансовой точки зрения месяцами для отпуска станут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь. Об этом сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов, в интервью ТАСС.

«Если работнику важна сумма отпускных, то отпуск лучше взять в месяцы, где рабочих дней больше: в 2026 году это апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь», — пояснил эксперт.

Машаров также добавил, что тем, кто стремится увеличить количество выходных дней, стоит рассмотреть отпуск в январе и мае 2026 года. Это связано с наличием государственных праздников в эти месяцы, которые не включаются в период отпуска, тем самым продлевая фактическое время отдыха.

«Если работнику нужно больше выходных дней, то выгодно брать отпуск в январе и мае 2026 года, так как в эти месяцы есть государственные праздники. По Трудовому кодексу РФ, праздничные дни в отпуск не входят, так что работник потратит меньше отпускных дней или удлинит себе отдых. Если отпуск выпадает на официальные праздники, то он продлевается», — отметил специалист.

Согласно Трудовому кодексу РФ, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. В отдельных случаях отпуск может быть продлен — например, для несовершеннолетних, инвалидов и представителей ряда профессий (включая педагогов). Дополнительные дни предусмотрены при ненормированном рабочем дне и работе во вредных условиях. Отпуск допускается разделять на несколько частей, при этом одна из частей по закону должна составлять не менее 14 дней.

Сегодня в расчете отпуска учитываются и выходные дни (в большинстве случаев — суббота и воскресенье), которые также подлежат оплате.

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