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Названы самые востребованные у иностранцев города России
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:25

1 мин.

Названы самые востребованные у иностранцев города России

Мария Задорожная
Автор
Пейзажи Калининграда
Фото pashapixel, iStock
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Летом 2024 года иностранные туристы чаще всего посещали Москву, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование популярного сервиса путешествий.


Отмечается, что в прошедшем сезоне на столицу пришлась половина всех бронирований отелей заграничными гостями. При этом доля Санкт-Петербурга составила всего 21%. В тройку лидеров по спросу среди иностранцев также вошел Калининград (2%).


«Примечательно, что он опередил Казань, которая замыкала тройку лидеров в прошлом году (в этом году — на пятом месте), а также Сочи (в 2023 и 2024 году — четвертое место)», — говорится в публикации.


В топ-10 самых посещаемых иностранными путешественниками российских городов также попали Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Ростов-на-Дону.


Кроме того, сообщается, что летом 2024 года заграничные туристы побили рекорд по объему бронирований отелей в России за последние два года. Отмечается значительный рост количества путешественников из Азии и Ближнего Востока.

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