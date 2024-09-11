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Названы самые путешествующие знаки зодиака
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:45

1 мин.

Названы самые путешествующие знаки зодиака

Мария Задорожная
Автор
Девушка на берегу моря
Фото martin-dm/istockphoto.com
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Раки, Близнецы и Львы названы самыми активно путешествующими знаками зодиака. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование популярного сервиса путешествий.

Также в топ-5 любителей посещать новые места вошли Тельцы и Водолеи. А с шестого по двенадцатое место в рейтинге расположились Девы, Овны, Весы, Рыбы, Козероги, Скорпионы и Стрельцы соответственно.


«Больше всего зодиаки-путешественники ездили в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Ростов-на-Дону. Также были востребованы поездки в Адлер, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень и Казань», — говорится в публикации.


Самыми популярными странами среди зодиаков-путешественников стали Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Турция и Абхазия.

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