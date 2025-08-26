Стиль жизни
Названы самые привлекательные для переезда российские города
Хобби и развлечения

26 августа 2025, 18:45

1 мин.

Названы самые привлекательные для переезда российские города

Мария Задорожная
Автор
Рыбацкая деревня
Фото pashapixel, iStock

Россияне считают Калининград, Новороссийск и Ярославль самыми привлекательными для переезда, при этом Нижневартовск занимает последнее место в списке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования, в котором приняли участие 12 тысяч человек.

В первую десятку лучших для переезда городов также вошли Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск. Москва заняла 11-е место.

Отмечается, что наряду с большим притоком желающих переехать в Москву или приобрести там недвижимость существует и обратный миграционный поток: часть людей приезжают в столицу на заработки и не планируют оставаться надолго.

Автор исследования пояснил, что анализ основывался на идее, что люди «голосуют» за качество жизни, выбирая места для переезда с учетом того, насколько там будет комфортнее. Важными факторами также стали более высокие доходы и доступность жилья, качество медицинского обслуживания и образования, чистота воды и воздуха, экологическая ситуация, климат, уровень безопасности и другие составляющие качества жизни.

Поездка в&nbsp;Калининград: что нужно знать.Гайд по поездке в Калининград: что важно знать
Путешествия
