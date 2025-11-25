Названы самые популярные у туристов российские регионы

Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский назвал регионы России с наибольшим ростом туристического спроса. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, на внутреннем рынке особенно востребованы Дагестан, Мурманская область, Калининград, Бурятия, Алтай и Дальний Восток.

Первое место по популярности занимает Дагестан: регион покорил туристов и ежегодно демонстрирует рост и развитие, удерживая прежнюю аудиторию и привлекая новую, отметил Уманский. На втором месте по динамике — Мурманская область, которую путешественники выбирают ради северного сияния. В число быстро развивающихся направлений также вошли Калининград, Алтай и Бурятия.

Особое внимание эксперт уделил Дальнему Востоку, который, по его словам, существенно продвигается в развитии туриндустрии.