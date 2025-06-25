Стиль жизни
Названы самые популярные у россиян направления для отдыха летом 2025
Хобби и развлечения

25 июня, 20:05

1 мин.

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха летом 2025

Мария Задорожная
Автор
Пляжи Белека
Фото slava296, iStock

Большинство летних бронирований граждан на отпуск в 2025 году пришлось на российские направления — 74% всех заказов. Популярность турецкого курорта Белек возросла в три раза, а интерес к вьетнамскому Нячангу удвоился, сообщает RT, ссылаясь на данные аналитиков сервиса путешествий.

Также стоит отметить, что Кемер стал очень популярным у российских туристов — около 30% россиян, отправляющихся в Анталью, выбирают именно этот курорт. Эксперты объясняют эту тенденцию наличием чистой воды, зеленых сосен и широким выбором отелей и ресторанов.

В 2025 году россияне в два раза чаще бронируют отели в Севастополе. Кроме того, в топ-10 самых популярных направлений вошли Барселона (рост на 89%), Ницца (82%), Смоленск (81%), Валенсия (78%), Лоо (73%), Алма-Ата (72%) и Владимир (65%).

Тем не менее интерес к ряду направлений, которые пользовались популярностью в прошлом году, значительно снизился. В частности, спрос на жилье в Афинах упал на 76%, а в Неаполе — на 73%. Снижение интереса также наблюдается в Дохе (-60%) и Ханое (-59%).

Кроме того, россияне стали реже планировать поездки в Варшаву (-58%), Римини (-57%), Куала-Лумпур (-56%) и Нью-Йорк (-45%). Среди российских городов, популярность которых значительно снизилась по сравнению с прошлым годом, выделяется Анапа, где интерес уменьшился на 67%.

Куда поехать летом 2025 года: варианты на&nbsp;любой вкус и&nbsp;бюджет.Куда поехать летом 2025 года: варианты на любой вкус и бюджет
Путешествия
Россиян призвали не ездить в один регион Панамы
Россиян призвали не ездить в один регион Панамы

КХЛ на Кинопоиске

