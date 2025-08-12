Названы самые популярные направления для отдыха в России

Самыми популярными направлениями для отдыха в России стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым и Калининград. Такие данные привела в эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Калининград. А дальше уже подпирает, дышит в затылок Ставропольский край, потому что там тоже аншлаг; Дагестан, где опять у нас увеличение: у нас в предыдущие годы было по 40-30 процентов увеличение и в этом году — тоже. Каспий. Вот там, кстати, не было никаких погодных катаклизмов. Если ты уж приехал в Дагестан, то одним морем ты не можешь ограничиться — и в горы надо поехать, и до Дербента надо доехать, и так далее», — сказала эксперт.

Также она добавила, что в Ставропольском крае и Дагестане иногда не хватает инфраструктуры для прибывших отдыхающих.