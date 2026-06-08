Названы имена первых финалистов турнира «Шахматные звезды 2026»
7 июня в Москве прошел первый отборочный этап международного турнира «Шахматные звезды 2026». Более 300 юных шахматистов сразились за шанс попасть в финал проекта, призовой фонд которого составляет 15 миллионов рублей.
Специальным гостем соревнований стал международный гроссмейстер Евгений Томашевский. Он обратился к участникам с приветственным словом, пожелал им уверенной игры и символически открыл турнир, сделав первый ход на доске.
В основном турнире 2026 года выступят Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Евгений Томашевский, Лу Шанлэй, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.
Отборочные этапы продолжат проходить в разных городах и локациях: 14 июня — в Москве, 20 июня — в Ельце Липецкой области, 21 июня — в Москве, 27 июня — в Нижнем Новгороде, 28 июня — в Москве. Кульминацией станет финал, который пройдет с 1 по 6 июля в районном центре в Москве.
Финалисты первого отборочного этапа
Категория до 17
Мальчики:
- Медведев Иван Дмитриевич
- Тарасов Артем Николаевич
- Левченко Артем Витальевич
- Постевой Тимофей Сергеевич
- Стерликов Никита Алексеевич
- Войтехович Игнатий Алексеевич
- Полевой Юсуф Халидович
Девочки:
- Соколова Мария Сергеевна
- Клюева Татьяна Игоревна
- Кусакина Ульяна Максимовна
- Домащенко Алиса Руслановна
- Ишонина Юлия Сергеевна
Категория до 13
Мальчики:
- Сиверин Владислав Антонович
- Соболев Лев Юрьевич
- Приказнов Илья Александрович
- Баландин Тимофей Александрович
- Кудряшов Антон Павлович
- Масленников Андрей Алексеевич
- Гиринович Федор Михайлович
Девочки:
- Чалая Александра Юрьевна
- Балабинская Таисия Евгеньевна
- Блинова Ульяна Владимировна
- Образцова София Романовна
- Козелло Василиса Сергеевна
Категория до 11
Мальчики:
- Морозевич Кирилл Александрович
- Врубель Константин Романович
- Кофанов Тимофей Игоревич
- Егорушкин Лев Александрович
- Асланбеков Гусейн Асланбекович
- Балашов Дмитрий Александрович
- Демидов Владимир Михайлович
Девочки:
- Сивкова Екатерина Сергеевна
- Мануйлова Дарья Алексеевна
- Мишукова Вероника Константиновна
- Посредникова Милана Александровна
- Тереничева Владислава Денисовна
Категория до 9
Мальчики:
- Носков Лев Сергеевич
- Марков Михаил Евгеньевич
- Кузин Петр Сергеевич
- Ханютин Марк Сергеевич
- Сергеев Владимир Николаевич
- Грищенко Елисей Владимирович
Девочки:
- Скрипник София Дмитриевна
- Синицына Ольга Алексеевна
- Рубцова Фелиция Евгеньевна
- Абдуллаева Кира Рафаиловна
- Белошапка Александра Ивановна