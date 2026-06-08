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Названы имена первых финалистов турнира «Шахматные звезды 2026»
Хобби и развлечения

8 июня, 15:25

2 мин.

Названы имена первых финалистов турнира «Шахматные звезды 2026»

Кристина Гергис
Автор
Шахматный турнир
Фото Пресс-служба события

7 июня в Москве прошел первый отборочный этап международного турнира «Шахматные звезды 2026». Более 300 юных шахматистов сразились за шанс попасть в финал проекта, призовой фонд которого составляет 15 миллионов рублей.

Специальным гостем соревнований стал международный гроссмейстер Евгений Томашевский. Он обратился к участникам с приветственным словом, пожелал им уверенной игры и символически открыл турнир, сделав первый ход на доске.

В основном турнире 2026 года выступят Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Евгений Томашевский, Лу Шанлэй, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

Отборочные этапы продолжат проходить в разных городах и локациях: 14 июня — в Москве, 20 июня — в Ельце Липецкой области, 21 июня — в Москве, 27 июня — в Нижнем Новгороде, 28 июня — в Москве. Кульминацией станет финал, который пройдет с 1 по 6 июля в районном центре в Москве.

Шахматный турнир
Фото Пресс-служба события

Финалисты первого отборочного этапа

Категория до 17

Мальчики:

  1. Медведев Иван Дмитриевич
  2. Тарасов Артем Николаевич
  3. Левченко Артем Витальевич
  4. Постевой Тимофей Сергеевич
  5. Стерликов Никита Алексеевич
  6. Войтехович Игнатий Алексеевич
  7. Полевой Юсуф Халидович

Девочки:

  1. Соколова Мария Сергеевна
  2. Клюева Татьяна Игоревна
  3. Кусакина Ульяна Максимовна
  4. Домащенко Алиса Руслановна
  5. Ишонина Юлия Сергеевна

Категория до 13

Мальчики:

  1. Сиверин Владислав Антонович
  2. Соболев Лев Юрьевич
  3. Приказнов Илья Александрович
  4. Баландин Тимофей Александрович
  5. Кудряшов Антон Павлович
  6. Масленников Андрей Алексеевич
  7. Гиринович Федор Михайлович

Девочки:

  1. Чалая Александра Юрьевна
  2. Балабинская Таисия Евгеньевна
  3. Блинова Ульяна Владимировна
  4. Образцова София Романовна
  5. Козелло Василиса Сергеевна

Категория до 11

Мальчики:

  1. Морозевич Кирилл Александрович
  2. Врубель Константин Романович
  3. Кофанов Тимофей Игоревич
  4. Егорушкин Лев Александрович
  5. Асланбеков Гусейн Асланбекович
  6. Балашов Дмитрий Александрович
  7. Демидов Владимир Михайлович

Девочки:

  1. Сивкова Екатерина Сергеевна
  2. Мануйлова Дарья Алексеевна
  3. Мишукова Вероника Константиновна
  4. Посредникова Милана Александровна
  5. Тереничева Владислава Денисовна

Категория до 9

Мальчики:

  1. Носков Лев Сергеевич
  2. Марков Михаил Евгеньевич
  3. Кузин Петр Сергеевич
  4. Ханютин Марк Сергеевич
  5. Сергеев Владимир Николаевич
  6. Грищенко Елисей Владимирович

Девочки:

  1. Скрипник София Дмитриевна
  2. Синицына Ольга Алексеевна
  3. Рубцова Фелиция Евгеньевна
  4. Абдуллаева Кира Рафаиловна
  5. Белошапка Александра Ивановна
Карякин, Лагно, Горячкина и&nbsp;другие гроссмейстеры примут участие в&nbsp;шахматном турнире в&nbsp;Москве.Карякин, Лагно, Горячкина и другие гроссмейстеры примут участие в шахматном турнире в Москве

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