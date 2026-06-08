Названы имена первых финалистов турнира «Шахматные звезды 2026»

7 июня в Москве прошел первый отборочный этап международного турнира «Шахматные звезды 2026». Более 300 юных шахматистов сразились за шанс попасть в финал проекта, призовой фонд которого составляет 15 миллионов рублей.

Специальным гостем соревнований стал международный гроссмейстер Евгений Томашевский. Он обратился к участникам с приветственным словом, пожелал им уверенной игры и символически открыл турнир, сделав первый ход на доске.

В основном турнире 2026 года выступят Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Евгений Томашевский, Лу Шанлэй, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

Отборочные этапы продолжат проходить в разных городах и локациях: 14 июня — в Москве, 20 июня — в Ельце Липецкой области, 21 июня — в Москве, 27 июня — в Нижнем Новгороде, 28 июня — в Москве. Кульминацией станет финал, который пройдет с 1 по 6 июля в районном центре в Москве.

Фото Пресс-служба события

Финалисты первого отборочного этапа

Категория до 17

Мальчики:

Медведев Иван Дмитриевич Тарасов Артем Николаевич Левченко Артем Витальевич Постевой Тимофей Сергеевич Стерликов Никита Алексеевич Войтехович Игнатий Алексеевич Полевой Юсуф Халидович

Девочки:

Соколова Мария Сергеевна Клюева Татьяна Игоревна Кусакина Ульяна Максимовна Домащенко Алиса Руслановна Ишонина Юлия Сергеевна

Категория до 13

Мальчики:

Сиверин Владислав Антонович Соболев Лев Юрьевич Приказнов Илья Александрович Баландин Тимофей Александрович Кудряшов Антон Павлович Масленников Андрей Алексеевич Гиринович Федор Михайлович

Девочки:

Чалая Александра Юрьевна Балабинская Таисия Евгеньевна Блинова Ульяна Владимировна Образцова София Романовна Козелло Василиса Сергеевна

Категория до 11

Мальчики:

Морозевич Кирилл Александрович Врубель Константин Романович Кофанов Тимофей Игоревич Егорушкин Лев Александрович Асланбеков Гусейн Асланбекович Балашов Дмитрий Александрович Демидов Владимир Михайлович

Девочки:

Сивкова Екатерина Сергеевна Мануйлова Дарья Алексеевна Мишукова Вероника Константиновна Посредникова Милана Александровна Тереничева Владислава Денисовна

Категория до 9

Мальчики:

Носков Лев Сергеевич Марков Михаил Евгеньевич Кузин Петр Сергеевич Ханютин Марк Сергеевич Сергеев Владимир Николаевич Грищенко Елисей Владимирович

Девочки: