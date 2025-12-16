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Названы 5 причин, почему шоу «История игрушек» нужно увидеть всей семьей
Хобби и развлечения

16 декабря 2025, 16:00

1 мин.

Названы 5 причин, почему шоу «История игрушек» нужно увидеть всей семьей

Кристина Гергис
Автор
Шоу История игрушек
Фото Пресс-служба «Седьмая радуга»

В концертном зале «Москва» в парке «Остров Мечты» состоится настоящее сказочное приключение. В новогодние праздники на сцене будет проходить шоу «История игрушек» с любимыми героями. Создатели проекта назвали пять причин, почему представление обязательно нужно увидеть всей семьей!

Прежде всего, на одной сцене соберутся самые популярные персонажи телеканала «МУЛЬТ»: Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. Вместе им предстоит спасти новогоднюю ночь от коварной Тени и исправить ее проделки до прихода Деда Мороза.

Не менее важной причиной служит масштаб мероприятия. Общий бюджет проекта — более 500 миллионов рублей, в нем задействовано свыше 200 артистов и более 50 персонажей, оживающих прямо в зрительном зале!

Особую привлекательность придает интерактивный формат, в котором зрители становятся активными участниками представления. Дополнительным преимуществом служит место проведения «Истории игрушек» — с фотозонами, ярмаркой сувениров и заботливыми аниматорами. А приятным бонусом станет эксклюзивный подарок, который гости смогут приобрести прямо на шоу.

Показы представления будут проходить с 20 по 21 декабря, с 24 по 30 декабря 2025 года, а также со 2 по 7 января 2026 года.

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