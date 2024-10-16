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Названа самая высокооплачиваемая работа для пенсионеров в России
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:35

1 мин.

Названа самая высокооплачиваемая работа для пенсионеров в России

Мария Задорожная
Автор
Женщина разговаривает по телефону
Фото Eva-Katalin, iStock
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Профессия складского работника-стикеровщика стала самой высокооплачиваемой для российских пенсионеров. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования аналитиков одной известной компании по поиску работы.

Так работодатели предлагают по данной специальности в среднем 125 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что за год оклады стикеровщиков увеличились на 66%.

Кроме того, еще одной высокооплачиваемой работой для соискателей-пенсионеров стали риэлторские услуги. Среднее предлагаемое зарплатное предложение по данной профессии составляет 124 236 рублей в месяц. Однако реальный доход риэлтора будет зависеть от процентов со сделок, премий и других факторов, отмечается в публикации.

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