Названа неожиданная причина, из-за которой дети не хотят ходить в школу
Хобби и развлечения

13 августа, 19:30

1 мин.

Названа неожиданная причина, из-за которой дети не хотят ходить в школу

Мария Задорожная
Автор
Мальчик в школе
Фото Serhii Hryshchyshen, iStock

В мире набирает обороты проблема школьной тревожности — состояние, когда ребенок регулярно отказывается идти в школу. Новый общенациональный опрос США показал: почти треть родителей (30%), чьи дети пропускали занятия из-за страха или тревоги в прошлом году, сообщили, что ребенок отсутствовал более недели. Об этом сообщается в Nationwide Children.

Среди учащихся, пропускавших школу, 42% отмечали физическое недомогание, а 20% — сильную усталость, мешавшую походу на занятия. Эксперты подчеркивают, что такие симптомы часто связаны не с болезнями, а с эмоциональными трудностями.

По данным Национального института здравоохранения США, до 28% детей сталкиваются с отказом от посещения школы. Наибольший риск приходится на возраст 10-13 лет и периоды смены учебного заведения. Причинами могут быть буллинг, страх публичных выступлений, проблемы с учебой или невыявленные нарушения обучения, из-за которых процесс обучения становится стрессовым.

Психологи советуют родителям разговаривать с детьми и не поддерживать избегающее поведение.

«Чем больше мы избегаем того, что вызывает тревогу, тем сильнее она становится. Иногда родитель думает, что дает ребенку «день отдыха», но на деле это только усиливает проблему», — объяснила детский психолог Ариана Хоет.

Если ситуация ухудшается и ребенок отказывается выходить из дома несколько дней подряд, специалисты рекомендуют обратиться к психологу. Эффективной считается когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая помогает снизить тревожность и постепенно вернуться к учебе.

Как говорить с ребенком о проблемах в школе? Инструкция от психолога
Психология
