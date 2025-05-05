Стиль жизни
Названа дата и время пика звездопада Майских Акваридов
Хобби и развлечения

5 мая, 23:15

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Мужчина наблюдает звездопад
Фото bjdlzx, iStock

В беседе ТАСС представители Московского планетария сообщили, что метеорный поток Эта-Аквариды (Майские Аквариды) будет наиболее заметен в ночь на вторник, 6 мая. Эксперты подчеркнули, что при ясной погоде в небе будут видны быстрые и яркие метеоры-вспышки, оставляющие длинные следы.

«Наблюдать метеоры лучше всего в предрассветные часы (с 2:00 до 4:00 мск) вдали от городских огней», — сказали в планетарии.

Астрономы отметили, что в средних широтах звездопад будет виден невысоко над юго-восточным горизонтом, а заметнее всего Майские Аквариды будут в Южном полушарии.

Также эксперты объяснили, что Эта-Аквариды (Майские Аквариды) — это быстрые метеоры белого цвета, которые влетают в атмосферу Земли со скоростью 66 км/сек. Они часто оставляют длинные следы на небе, за счет сгорания пылевых частиц в атмосфере планеты. Свое название метеорный поток получил по созвездию Водолей (по латыни Aquarius), в котором находится точка, из которой «вылетают» метеоры.

Как правильно смотреть затмения.Астроном объяснил, как правильно наблюдать солнечное затмение
