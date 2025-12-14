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Назван самый желанный подарок россиян на Новый год
Хобби и развлечения

14 декабря 2025, 15:00

1 мин.

Назван самый желанный подарок россиян на Новый год

Кристина Гергис
Автор
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Фото pvproductions, Freepik

Самым популярным желанным подарком россиян стали деньги. Об этом говорят результаты опроса аудиторской компании, которая поделилась данными с РБК.

Такой новогодний презент предпочли 56% опрошенных. При этом дарить деньги готовы гораздо меньше респондентов — всего 29%.

Второе место заняли товары для дома. Их хочет получить 39% опрошенных. На третьем месте расположилась техника — 33% респондентов, четвертое и пятое место досталось подарочным картам (30%) и косметике с парфюмерией (29%).

По результатам опроса, 54% россиян планируют встретить новогодние праздники на собственные средства — за счет зарплаты и премиальных. Однако 12% участников исследования рассматривают возможность взять кредит для празднования.

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