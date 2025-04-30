Стиль жизни
Назван лучший российский город для туризма в майские праздники
Хобби и развлечения

30 апреля, 15:45

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Деревянный дворец в Коломне
Фото Elena Odareeva, iStock

В 2025 году в майские праздники количество туристов, которые посещают старинные подмосковные города, вырастет более чем на 70% по сравнению с прошлым годом. Больше всего путешественников привлекает Коломна, где на число бронирований жилья приходится 13% от общего объема. Об этом сообщает МК.

По данным источника, старинный город нравится туристам из-за культурно-исторического наследия, развитой инфраструктуры и гостеприимства.

Второе место в рейтинге привлекательных для путешественников подмосковных городов занимает Сергиев Посад. На его долю бронирований апартаментов в майские каникулы приходится 9%. Гости приезжают сюда, чтобы увидеть Троице-Сергиеву лавру и другие православные святыни.

На третьем месте расположился самый молодой город Московской области — Пересвет (4%). Это бывший закрытый поселок, где во времена СССР проводились испытания ракетно-космической промышленности. В нынешнее время здесь работает музей имени Сергея Королева. Его посетители могут узнать, как создавался космический корабль «Восток-1», на котором Юрий Гагарин впервые в истории человечества отправился в космос.

Куда поехать летом 2025 года: варианты на&nbsp;любой вкус и&nbsp;бюджет.Куда поехать летом 2025 года: варианты на любой вкус и бюджет
Путешествия
