Назван курорт России, куда значительно вырос туристический поток

По различным оценкам, туристический поток в Крым этим летом увеличился на 20-35%. По итогам года он может превысить 7 миллионов человек, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) РИА Новости.

«Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) в этом году оценивают летний сезон в Крыму как очень успешный, он станет одним из лучших за последние пять лет», — отмечается в сообщении.

Генеральный директор известного туроператора Сергей Ромашкин добавил, что уровень загрузки гостиниц и других объектов размещения в Крыму достигает 96-98%, особенно на южном берегу. Он связывает этот успех с притоком туристов из Анапы, который составляет около 300-400 тысяч человек.