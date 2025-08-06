Стиль жизни
Назван курорт России, куда значительно вырос туристический поток
Хобби и развлечения

6 августа, 20:25

1 мин.

Назван курорт России, куда значительно вырос туристический поток

Мария Задорожная
Автор
Ласточкино гнездо
Фото scaliger, iStock

По различным оценкам, туристический поток в Крым этим летом увеличился на 20-35%. По итогам года он может превысить 7 миллионов человек, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) РИА Новости.

«Эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ) в этом году оценивают летний сезон в Крыму как очень успешный, он станет одним из лучших за последние пять лет», — отмечается в сообщении.

Генеральный директор известного туроператора Сергей Ромашкин добавил, что уровень загрузки гостиниц и других объектов размещения в Крыму достигает 96-98%, особенно на южном берегу. Он связывает этот успех с притоком туристов из Анапы, который составляет около 300-400 тысяч человек.

Эксперт назвал самый безопасный способ доехать до Крыма
Путешествия
Кинолог ответил, может ли собака быть веганом

  • SuperDennis

    Только что вернулся из Крыма, был в Феодосии, точнее в пригороде. Никакого мазута, чистое море и рыжий песок. У нас был частный пляж при отеле, расположенном на берегу моря. Очень мало людей, идеальная погода и достаточно теплая вода (24-27 градусов). Не хотелось уезжать, но отпуск кончился. Исключительно повезло с въездом (2 часа в пробке на досмотр перед мостом) и выездом с полуострова (1 час вместе с досмотром). Другие стоят по 5-8 часов, не шучу! Всем хорошего отдыха!

    06.08.2025

    Кинолог ответил, может ли собака быть веганом

    Takayama

