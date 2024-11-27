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Назван артист, чьи песни россияне слушали чаще других в 2024 году
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:50

1 мин.

Назван артист, чьи песни россияне слушали чаще других в 2024 году

Мария Задорожная
Автор
Люся Чеботина
Фото Global Look Press
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Популярная стриминговая площадка рассказала «Газете.Ru», каких артистов россияне чаще всего слушали в 2024 году. Первое место среди исполнителей заняла певица Люся Чеботина, а самой прослушиваемой группой стала «Комната культуры», солистом которой является Женя Трофимов.

В категории «поп» наибольшим успехом пользовался альбом «Как Есенин» от Navai, в жанре хип-хоп лидировал альбом «Streets Echo 2052» исполнителя ALBLAK 52. Группа «Звери» заняла верхнюю строчку в рок-музыке с альбомом «Фолк». В разделе электронной музыки чаще всего слушали альбом HYPER HOUSE от Biicla.

Также стоит отметить, что самыми популярными аудиокнигами стали «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и эпическое фэнтези «Марголеана. Имя мне Тьма» Евгения Гаглоева.

По утрам пользователи сервиса предпочитали трек Татьяны Куртуковой «Матушка», днем возвращались к песне «Поезда» Жени Трофимова и группы «Комната культуры», а вечером звучал фит Supersonic от Aarne и Big Baby Tape. Ночью наибольшую популярность имела одна из версий хита BLIZKEY «Горы» (Remix).

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