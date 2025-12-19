Наука доказала, что прокручивать ситуации в голове — хорошая привычка

Прокручивание в голове различных ситуаций часто служит признаком тревожности. Считается, что это плохая привычка, которая заставляет мозг концентрироваться на неудачах и провалах. Однако ученые из Университета Колорадо в Боулдере и Института Макса Планка не согласны с таким утверждением. Они выяснили: воображение может улучшать самочувствие.

Проверить свою теорию они решили с помощью ключевого механизма обучения в мозге «ошибка предсказания вознаграждения». Он отвечает за разницу между ожидаемым и реальным. Например, если человек думал, что поход к начальнику закончится плохо, а на деле ему предложили повышение, срабатывает этот механизм. Он выделяет дофамин, чтобы закрепить поведение.

В работе ученые проверили, будет ли это работать только за счет воображения, без реального опыта. В результате тестов исследователи выяснили: «Яркое представление позитивного взаимодействия с кем-либо может усилить вашу симпатию к этому человеку и даже изменить то, как ваш мозг хранит информацию о нем».

Ученые подчеркивают, что воображение — это активный процесс, который способен формировать мотивацию и будущие выборы.