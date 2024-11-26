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На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:35

1 мин.

На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве

Мария Задорожная
Автор
Каток на ВДНХ
Фото Пресс-служба ВДНХ
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Сегодня, 26 ноября, на ВДНХ вновь открылся самый большой каток в Москве. Его площадь — более 20 тысяч квадратных метров. Сейчас он работает в штатном режиме. Официальное праздничное открытие состоится 29 ноября. Церемония приурочена к 85-летию выставки «Вдохновляя поколения». «Спорт-Экспресс» является информационным партнером катка в сезоне-2024/25.

Каток может вместить почти 5000 человек одновременно. Дорожки для катания пролегают вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Этой зимой на катке ВДНХ появятся новые локации впервые станут доступны ледовая арена, где будут проводиться хоккей и лазертаг, а также зона шоу с комфортными трибунами для зрителей.

Кроме того, в новом сезоне посетителей главного катка страны ждет масса развлечений и шоу-программ: выступления звезд фигурного катания и именитых спортсменов, а также театральные и цирковые представления на льду. Так, например, в январе состоится ледовый спектакль «Сказки Плющенко» от Евгения Плющенко.

Еще одной яркой частью зимней программы станут ночные катания, где у посетителей будет возможность опробовать новую фишку коньки с подсветкой. А для любителей истории организаторы подготовили уникальную выставку ретроконьков.

Весь зимний сезон на ВДНХ будет продолжать работать тематический парк со всесезонными аттракционами, канатная дорога, различные выставки, а также рестораны и семейные кафе. Кроме того, посетителей в честь 85-летия выставки будет ждать множество акций, розыгрышей и фотоконкурсов, за победу в которых можно получить специальные призы.

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