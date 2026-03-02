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На катке ВДНХ завершился зимний сезон
Хобби и развлечения

2 марта, 15:00

1 мин.

На катке ВДНХ завершился зимний сезон

Кристина Гергис
Автор
Каток ВДНХ
Фото ESOlex, iStock

Зимний сезон «Вместе теплее» на катке ВДНХ успешно завершился. В рамках проекта «Зима в Москве» площадка стала главным центром зимнего досуга столицы.

Каток с ледовым покрытием площадью более 20 тысяч квадратных метров вмещал до 5 тысяч посетителей одновременно. По размерам он был сопоставим почти с тремя футбольными полями.

Гости могли кататься вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Также посетители любовались красивой подсветкой и монументальными достопримечательностями вокруг.

В сезоне 2025/2026 здесь прошло свыше 150 мероприятий: зарядки, школа детского катания, выступления фигуристов, спортивные праздники, ночные катания, тематические программы с диджеями и благотворительный день. Рядом с павильоном проката №3 работала Ледовая арена для хоккея и лазертага.

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