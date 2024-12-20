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На катке ВДНХ состоится танцевальная вечеринка в космическом стиле
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:45

1 мин.

На катке ВДНХ состоится танцевальная вечеринка в космическом стиле

Мария Задорожная
Автор
ВДНХ
Фото Пресс-служба ВДНХ
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Сегодня, 20 декабря, в Москве на катке ВДНХ состоится танцевальная вечеринка в космическом стиле «Гравитация невесомого веселья».

«Главная выставка страны на один вечер превратится в мерцающий космический портал, где на сверкающей ледовой глади развернется настоящая межгалактическая феерия», — говорится на официальном сайте катка.

Гостей ждут торжественное открытие с приглашенными артистами, танцевальные мастер-классы на коньках «Танцуем по орбите» и «Звездный шаг», интеллектуальная викторина «Знатоки галактики», а также тематическая фотозона «Межгалактический портрет».

Завершится мероприятие флешмобом «Звездное небо»: участники зажгут фонарики на смартфонах, по сигналу ведущего лед озарится светом прожекторов, а аниматоры начнут показывать танцевальные движения под динамичную космическую музыку. Гости катка, повторяя за ними, создадут на катке «мерцающее звездное небо».

Мероприятие пройдет с 17:00 до 21:00. Вход на вечеринку по билетам на каток ВДНХ.

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