Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
На катке ВДНХ состоится праздничное открытие зимнего сезона
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:00

1 мин.

На катке ВДНХ состоится праздничное открытие зимнего сезона

Мария Задорожная
Автор
Каток ВДНХ
Фото Пресс-служба ВДНХ
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

29 ноября с 18:00 до 22:00 и 30 ноября с 19:00 до 22:00 пройдет праздничное открытие зимнего сезона на катке ВДНХ «Зимние узоры», которое будет организовано под руководством известной российской фигуристки, призера Олимпийских игр Ирины Слуцкой.

Церемония открытия зимнего сезона начнется с представления балета «Дыхание зимы», специально созданного к этому событию. Затем ведущие познакомят зрителей с великими русскими писателями, которые вдохновлялись волшебницей Зимой.

Каток ВДНХ
Фото Пресс-служба ВДНХ

Оба дня гостей ждут показательные выступления звездных фигуристов, а также увлекательные мастер-классы. Одним из самых ярких моментов открытия станет ледовое представление «Как Князь Сокол с Зимушкой договаривался», которое погрузит зрителей в атмосферу зимней сказки.

Вход на зрительские трибуны будет бесплатным по предварительной регистрации на сайте катка.

Новости холдинга
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
Футболиста «Кванта» Мельникова арестовали по подозрению в убийстве
Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы 8 февраля
Минобороны РФ сообщило об освобождении сел Раздольное и Воровское в ДНР
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
Песков ответил Байдену, осудившему ответные российские удары по Украине

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
13:45
Москва войдет в туристический маршрут «Золотое кольцо»
01:05
Кто родился 29 ноября: список известных личностей
00:05
29 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире
28 ноя 18:20
Камила Валиева стала лучшим спортивным блогером года
28 ноя 14:00
Большой театр впервые бесплатно покажет балет «Щелкунчик»