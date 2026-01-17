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На катке ВДНХ пройдет тематическая программа в русском стиле
Хобби и развлечения

17 января, 14:10

1 мин.

На катке ВДНХ пройдет тематическая программа в русском стиле

Кристина Гергис
Автор
ВДНХ каток
Фото Пресс-служба ВДНХ

Сегодня, 17 января, на катке ВДНХ пройдет тематическая программа в русском стиле. Мероприятие будет приурочесно к Святкам — времени народных гуляний, колядок и гаданий.

С 17:30 до 21:30 посетителей ждет музыкальное выступление коллектива «Совечера» и интерактивная анимация в традициях народной культуры. Помимо этого, гости смогут поучаствовать в мастер-классах и оценить показательные номера фигуристов. С артистами и аниматорами можно будет сделать фото, а также посетить тематическую фотозону на подиуме катка с шуточной тантамареской.

Каток расположен на Центральной аллее — между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Музей славянской письменности «Слово». Ледовое покрытие площадью более 20 тысяч квадратных метров пролегает вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Вход по билетам. Их можно приобрести на сайте.

В течение зимнего сезона 2025/2026 на катке ВДНХ также можно поучаствовать в утренних зарядках на льду, традиционных ночных катаниях, сыграть в лазертаг и посетить тематические танцевальные программы.

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