На катке ВДНХ пройдет тематическая программа в русском стиле

Сегодня, 17 января, на катке ВДНХ пройдет тематическая программа в русском стиле. Мероприятие будет приурочесно к Святкам — времени народных гуляний, колядок и гаданий.

С 17:30 до 21:30 посетителей ждет музыкальное выступление коллектива «Совечера» и интерактивная анимация в традициях народной культуры. Помимо этого, гости смогут поучаствовать в мастер-классах и оценить показательные номера фигуристов. С артистами и аниматорами можно будет сделать фото, а также посетить тематическую фотозону на подиуме катка с шуточной тантамареской.

Каток расположен на Центральной аллее — между павильонами №1 «Центральный» и №58 «Музей славянской письменности «Слово». Ледовое покрытие площадью более 20 тысяч квадратных метров пролегает вокруг знаменитых фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок». Вход по билетам. Их можно приобрести на сайте.

В течение зимнего сезона 2025/2026 на катке ВДНХ также можно поучаствовать в утренних зарядках на льду, традиционных ночных катаниях, сыграть в лазертаг и посетить тематические танцевальные программы.