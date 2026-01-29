На катке ВДНХ пройдет тематическая программа «Музыка кино»

30 января с 17:30 до 21:30 на катке ВДНХ пройдет вечерняя тематическая программа «Музыка кино». Гостей ждет погружение в атмосферу известных фильмов под саундтреки из них, а также тематические активности.

В этот день пройдет конкурс на лучший костюм героя фильма, победителя определят зрители. Также состоятся мастер-классы по фигурному катанию, викторины на знание отечественного и мирового кино, танцевальный флешмоб и показательные выступления фигуристов в тематических костюмах. Кроме того, на улице будет организована фотозона с незаменим атрибутом кино — хлопушкой.

Для гостей приготовлены элементы грима (усы, бороды, носы), а активным участникам конкурсов и викторин вручат карнавальные шляпы.

Мероприятие объединит киноманов и любителей активного отдыха в атмосфере творчества и веселья.

Вход на мероприятие по билетам на каток.