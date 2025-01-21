На катке ВДНХ пройдет ночной сеанс катания

На катке ВДНХ в ночь с 25 на 26 января состоится первый в 2025 году ночной сеанс катания. Мероприятие начнется в 23.30 и продлится до 02.00. Гостей главной выставки страны ждет яркая иллюминация, а также ночные виды на исторические павильоны и фонтаны.

Кроме того, первые 300 посетителей смогут опробовать новинку этого сезона — коньки с подсветкой. Их можно будет получить в пункте проката № 1.

Напомним, что легендарный каток ВДНХ — самый большой в стране. Площадь ледового покрытия составляет более 20 тысяч квадратных метров. Билеты можно приобрести на официальном сайте катка.

Следующий сеанс ночного катания на катке ВДНХ запланирован на 14 февраля.