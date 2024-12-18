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На катке ВДНХ гостей ждут разнообразные блюда и напитки
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:15

1 мин.

На катке ВДНХ гостей ждут разнообразные блюда и напитки

Мария Задорожная
Автор
Девушки на катке с напитками
Фото Пресс-служба ВДНХ
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Каток на ВДНХ весь сезон будет радовать посетителей не только возможностью активно провести время, но и разнообразием гастрономических блюд. Гости смогут попробовать традиционные русские блюда, советскую классику и оригинальные безалкогольные настойки и коктейли, которые готовятся только из натуральных ингредиентов и подаются в ледяных стаканах.

Так на территории катка работают точки, где желающим предлагают блины, кофе, бутерброды, хот-доги, крендели, чебуреки и многое другое.

В будни каток открыт с 11:00 до 23:00, а по выходным и праздникам — с 10:00 до 23:00. Понедельник — день технического обслуживания. Билеты можно приобрести на официальных сайтах катка и ВДНХ.

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