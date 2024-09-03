Москвичи чаще выступают за замедление скорости у электросамокатов, чем за их запреты

44% жителей Москвы старше 18 лет выступают за увеличение количества зон замедления скорости электросамокатов, а 40% хотят полностью запретить средства индивидуальной мобильности (СИМ) в столице. Опрос провел исследовательский центр портала Superjob.

Примечательно, но за автоматическое снижение предельной скорости и полный запрет СИМ чаще голосовали женщины (по 45%). Мужчины в возрасте от 35 до 44 лет выступали за регулирование скорости (47%), а москвичи от 45 лет выбирали полный запрет передвижения электросамокатов (43%).

При этом жители других городов-миллионников разделяют мнение жителей столицы. В Казани за ограничение скорости проголосовали 89% жителей, в Нижнем Новгороде — 87%, в Санкт-Петербурге — 83%.