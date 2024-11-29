Москва войдет в туристический маршрут «Золотое кольцо»

Москва, а также Владимирская, Ивановская, Костромская и Ярославская области подписали соглашение о сотрудничестве для развития национального туристического маршрута «Золотое кольцо». Этот документ был подписан в Суздале в ходе Всероссийского ЭКГ-форума, посвященного ответственному бизнесу и устойчивому развитию.

Шесть субъектов договорились о создании новых туристических программ, проведении совместных исследовательских проектов и информационных туров, а также об обмене опытом между музеями, гостиницами, ресторанами и другими предприятиями сферы туризма.

По результатам первых шести месяцев 2024 года, Владимирская, Ивановская и Костромская области вошли в десятку регионов, откуда чаще всего прибывают туристы в Москву. Более 40% жителей столицы, отправляясь в путешествия по России, выбирают регионы Центрального федерального округа, в том числе города Золотого кольца. Новый национальный туристический маршрут направлен на расширение совместного предложения и увеличение обмена туристическими потоками.