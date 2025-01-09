Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира

По информации проекта Numbeo, который занимается формированием рейтинга городов по стоимости жизни каждые полгода, Москва поднялась за год на 30 пунктов среди самых дорогих городов мира. Так в начале 2024 года столица России занимала 280-е место, а к началу 2025 года — 250-е место.

Что касается тройки лидеров, то по индексу стоимости жизни здесь расположились сразу три швейцарских города: Цюрих, Лозанна и Женева. Ниже идет Нью-Йорк, а за ним снова швейцарские Базель и Берн. Если обратиться к соседним местам, то Москву немного опережают южноафриканские Кейптаун и Претория, а чуть ниже расположились Найроби и Баку.

Рейтинг проекта базируется на анализе стоимости продуктов, заведений отдыха, коммунальных услуг и транспортных средств. Не берутся в расчет расходы на проживание.