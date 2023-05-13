Московский полумарафон 2023

Маршрут и дистанция Московского полумарафона.

В воскресенье 14 мая в столице пройдет Московский полумарафон — крупнейший забег России на дистанцию 21,1 км. Стартовать бегуны будут у Южного спортивного центра, а финишируют — у Олимпийского комплекса «Лужники». Маршрут пролегает по центральным набережным: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской. Перед участниками забега предстанут роскошные виды на Крымский мост, высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.

Расписание

В субботу 13 мая с восьми утра участников и зрителей Московского полумарафона ждут на открытии стартового городка. Уже начнут работу раздевалки и камеры хранения для бегунов.

В 10:00 стартует забег на дистанцию 5 км. Но при этом с 11:00 до 18:00 новые участники могут зарегистрироваться на воскресный полумарафон (при наличии мест). В это же время, если вы уже прошли регистрацию, можно будет получить стартовый пакет, в том числе участникам Детского забега (до 15:30), который пройдет с 16:00 до 17:40

В воскресенье, 14 мая, открытие стартового городка состоится в семь часов утра, начнут работу раздевалки и камеры хранения для участников забега на 21,1 км и корпоративной эстафеты.

В 9:00 старт забега на 21,1 км и корпоративной эстафеты. К 12:40 Московский полумарафон должен завершиться.

Как добраться

Стартово-финишный городок полумарафона расположен на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Добраться до него можно на метро, выход со станций:

Воробьевы горы (выход в сторону в Олимпийского комплекса «Лужники», далее по указателям);

Спортивная или МЦК Лужники (следуйте по указателям к центральному входу в Олимпийский комплекс «Лужники»).

В забеге примут участие в том числе известные бегуны. Среди них многолетний и многократный победитель марафонов и полумарафонов Искандер Ядгаров, который неожиданно для многих приехал в российскую столицу из Португалии. Ранее бегун заявлял, что больше не будет участвовать в отечественных марафонах и полумарафонах, но неожиданно для всех изменил свое решение.

Главный конкурент Искандера Ядгарова Павел Адышкин принять участие в полумарафоне не сможет из-за травмы.