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Московский Марафон стал лучшим спортивно-массовым мероприятием по версии премии «Путеводная звезда»
Хобби и развлечения

12 декабря 2025, 17:05

1 мин.

Московский Марафон стал лучшим спортивно-массовым мероприятием по версии премии «Путеводная звезда»

Кристина Гергис
Автор
Фото Пресс-служба «Бегового сообщества»

Московский Марафон стал лауреатом премии «Путеводная звезда» в номинации «Лучшее спортивно-массовое мероприятие». Торжественное вручение премии Правительства Москвы состоялось 11 декабря 2025 года в концертном зале «Зарядье». В шорт-лист вошли два проекта Бегового сообщества — Московский Марафон и Большой фестиваль бега. Жюри высоко оценило масштаб работы и отметило роль организаторов в развитии городских спортивных инициатив.

Московский Марафон — рекордсмен по числу участников в 2025 году: на старт вышли более 42 000 бегунов из 81 региона России и 65 стран мира. За забегом следили около 300 000 болельщиков. Посмотреть марафон удаленно можно было на специальных показах в кинотеатрах, а также через онлайн-трансляцию.

«Для нас огромная честь, что Московский Марафон признан лучшим спортивно-массовым мероприятием. Награда премии «Путеводная звезда» — это подтверждение того, что марафон стал частью городской культуры, событием, которое объединяет тысячи людей и наполняет Москву энергией и вдохновением», — поделился Дмитрий Тарасов, директор Московского Марафона и сооснователь Бегового сообщества.

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