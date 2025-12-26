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Модные эксперты назвали самый трендовый аксессуар 2026 года
Хобби и развлечения

26 декабря 2025, 15:45

1 мин.

Модные эксперты назвали самый трендовый аксессуар 2026 года

Кристина Гергис
Автор
Мистер и миссис Смит
Фото Кадр из фильма «Мистер и миссис Смит», реж. Даг Лайман, 20th Century Fox

Самым модным аксессуаром грядущего года стали не привычные многим браслеты или платки. По мнению Vogue France, в 2026 году на пьедестал взойдет пояс для чулок.

Сейчас классические модели нижнего белья находят новое воплощение в коллекциях именитых брендов. Это связано с общей тенденцией к демонстрации «запретных» элементов гардероба. В последние годы на подиумах и стритстайл-луках все чаще можно заметить торчащие лямки и выглядывающее кружево. Теперь первенство берут и пояса для чулок.

Аксессуар был придуман в 1876 году и предназначался для использования в медицинских целях, но был очень быстро принят женщинами со всего мира. После бума колготок в 1960-е годы популярность чулков сошла на нет, пока дизайнер Джон Гальяно не произвел фурор с этим элементом на модном показе в конце XX века.

Сейчас бренды вдохнули в аксессуар новую жизнь: он продолжает появляться во многих коллекциях, становясь полноценной частью образа.

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