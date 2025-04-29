Метеоролог заявил, что заморозки покинули Москву

Ведущий специалист центра погоды Михаил Леус в своем Telegram-канале заявил, что прошлая ночь в столице и области прошла без заморозков.

По его словам, облака атмосферного фронта прикрыли Московскую область от ночного выхолаживания, а юго-западный ветер принес теплые воздушные массы.

«В такой ситуации в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса — ВДНХ, минимум составил +6,6 °C. На других метеостанциях города минимальная температура составляла от +3,3 °C в Бутово до +7,4 °C — на Балчуге», — написал эксперт.

Леус подчеркнул, что предстоящей ночью заморозков в столичном регионе можно не ждать.