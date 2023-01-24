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Сегодня, 19:05

Метеоролог Старков рассказал об аномалиях столичной зимы

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/kroshka-nastya

По словам специалиста, зима сезона 2022-2023 в столице отличилась резкими перепадами температур — экстремальными морозами и оттепелью, но больше всего удивила метеорологов возникшая из-за этого гололедица, сообщает сайт KP.RU.

«Частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололедица была постоянной и сильной!» — прокомментировал ситуацию ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Также эксперт отметил, что эта неделя для жителей Москвы будет спокойной, благодаря антициклону с центром в Поволжье. Существенных осадков ожидать не стоит, равно, как обилия солнечных дней. Температура ночью составит -3°...-7° градусов, днем 0°...-3°. При этом ближайшие дни будет на 2°-4° теплее, чем обычно.

Завершится рабочая неделя небольшим снегопадом в отдельных участках столицы, вероятнее всего, на севере и северо-западе. По словам метеорологической службы, особых перемен в погоде ожидать до начала февраля не стоит.

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